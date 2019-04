Huit astuces simples pour augmenter une vitesse de connexion Wi-Fi

Pour améliorer une connexion Wi-Fi lente, un expert de l'entreprise britannique Virgin Media, cité par The Sun, a révélé huit secrets qui vous y aideront.

Tout d'abord, il a conseillé de ne pas oublier de nettoyer le cache de votre navigateur Internet, ainsi que le mettre à jour régulièrement.

Ensuite, il a expliqué que la vitesse de navigation pouvait aussi être influencée par le logiciel antivirus. Afin d'éviter qu'il ne ralentisse le travail de votre navigateur, il faut opter seulement pour des logiciels officiels et de qualité.

Un autre moyen de lutter contre le ralentissement est d'arrêter le travail des applications qui fonctionnent en arrière-fond et que vous n'utilisez pas pour le moment.

Qui plus est, l'emplacement de votre routeur pourrait être l'une des raisons d'un moins bon focntionnement. Pour améliorer la vitesse de navigation, il vaut mieux le placer le plus loin possible des fenêtres. Et le plus haut possible. Toutefois, dans un appartement, parfois certains endroits bloquentle signal en raison de particularités de construction du bâtiment.

De ce fait, il est recommandé de repérer de tels lieux dans votre appartement afin d'en positionner le routeur le plus loin possible.

Et le dernier, mais non le moindre, de ces conseils est d'attribuer un bon mot de passe à votre réseau, pour que d'autres utilisateurs indélicats, notamment vos voisins, ne puissent y accéder e car cela en réduirait la vitesse de connexion.