Un classement des 20 meilleurs smartphones actuels en rapport qualité-prix

Business Insider a présenté un top-20 des meilleurs modèles de smartphones actuels. Selon les auteurs du classement, les portables ne doivent pas coûter cher ou être principalement des modèles phares pour être qualifiés de meilleurs.

Ainsi, le smartphone OnePlus 6T occupe la première place dans ce classement. Même si ce gadget ne possède pas un ensemble d'options des plus modernes, telles que la recharge sans fil ou la résistance à l'eau, compte tenu du prix et de sa fonctionnalité correcte, il occupe à juste titre la première ligne du classement, indiquent ses auteurs.

Le Samsung Galaxy S10e se place au deuxième rang. Il est précisé que l'appareil a un écran «magnifique», une excellente caméra, ainsi qu'un prix acceptable.

Ensuite arrive l' iPhone XR, qui, selon Business Insider, compte tenu de son prix inférieur et de caractéristiques relativement similaires, est une acquisition plus rentable que les modèles les plus chers d'Apple.

D'autres représentants de la famille Samsung Galaxy —S10 Plus et S10- occupent la 4e et 5e place respectivement.

Outre ces modèles, le classement comprend les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL, le Samsung Galaxy Note 9, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max, le Samsung Galaxy S9 Plus et l'iPhone X. Business Insider a également inclus dans la liste l'iPhone 8 Plus, le Samsung Galaxy S9, le Huawei Mate 20 Pro, l'iPhone 8, le Razer Phone 2, le LG V40, les Apple iPhone 7 et 7 plus, le Moto G7, le LG G8 et le BlackBerry Key2.