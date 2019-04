Le sort d’une ancienne ville disparue enfin élucidé

Des chercheurs de l'Université de Bologne (Italie) ont réussi à déchiffrer un texte récemment découvert, consacré au roi d'Assyrie Sargon II (de 722 jusqu'en 705 av. J.-C.), dans les ruines de l'ancienne ville de Karkemish, relate le site EurekAlert!

L'inscription, qui date d'environ 713 av. J.-C., décrit la conquête, l'occupation et la réorganisation de Karkemish par Sargon. Le texte indique que Sargon avait peut-être l'intention de faire de Karkemish une capitale occidentale de l'Assyrie, à partir de laquelle il pourrait administrer et contrôler les territoires occidentaux de son empire.

L'inscription cunéiforme a été trouvée en 2015 sur des fragments de trois cylindres d'argile, dans le cadre d'une expédition archéologique turco-italienne dirigée par Nicolò Marchetti à Karkemish. Désormais en ruine, le site est situé sur le fleuve Euphrate, à la frontière entre la Syrie et la Turquie.

Gianni Marchesi de l'Université de Bologne a analysé et traduit la totalité des 38 lignes du texte akkadien partiellement brisé, en utilisant des documents de référence, de la littérature universitaire et d'autres artefacts assyriens pour combler les lacunes car aucune ligne du texte n'était complètement intacte.

Dans cette inscription, Sargon raconte la «trahison» de Pirisi, le roi hittite de Karkemish. Sargon a envahi Karkemish, déporté Pisiri et ses partisans, détruit son palais, saisi ses richesses et incorporé l'armée de Pisiri dans la sienne. Il a peuplé la ville d'Assyriens et a également réactivé le système d'irrigation de la ville et aménagé des jardins botaniques. Karkemish devait sans doute devenir une sorte de capitale occidentale de l'empire assyrien. La ville n'est cependant mentionnée dans aucune des inscriptions connues des successeurs de Sargon.

La mort de Sargon sur le champ de bataille de Tabal a probablement empêché la réalisation de ce projet et a nui au destin de Karkemish, qui n'intéressait alors plus les rois assyriens, explique le chercheur.