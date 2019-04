Ce nouveau smartphone de Huawei destiné à faire «plier» Samsung

Bien que son lancement sur le marché ait été prévu pour juillet prochain, le nouveau smartphone pliable de Huawei, le Mate X, pourrait être mis en vente beaucoup plus tôt, relate le portail Asia Times.

Selon son concepteur, l'écran pliable du Mate X est recouvert de plastique et présente une texture de surface moins lisse que le verre.

Un seul écran est nécessaire pour l'ensemble de l'appareil. Cela le rend plus mince et plus léger et permet une conception logicielle plus simple car il n'est pas nécessaire d'intégrer un deuxième écran, souligne Huawei.

Contrairement à son concurrent direct, le Galaxy Fold, l'écran du Mate X est tout à fait fiable, assure le géant technologique chinois.

Les deux groupes asiatiques cherchent à se démarquer l'un de l'autre au cours d'une véritable course à l'innovation — dont Apple semble être désormais en retrait — sur les téléphones pliables mais également sur la 5G. Samsung a ainsi lancé en Corée du Sud une version 5G de son smartphone haut de gamme, le Galaxy S10, alors que Huawei attend le déploiement de réseaux adéquats pour se lancer dans la bataille.

Samsung se retrouve toutefois aujourd'hui face «au plus grand défi» qu'il ait eu à relever avec le report de la sortie de son Galaxy Fold, un appareil avant-gardiste à 2.000 dollars. En cause, le signalement par les premiers testeurs de bris sur son écran pliable après seulement quelques jours d'utilisation. C'est un nouveau revers technique majeur pour le groupe, moins de trois ans après le fiasco des batteries explosives du Galaxy Note 7.