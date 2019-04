Acheter le «meilleur smartphone du monde» pour 200 euros serait possible

Le Xiaomi Redmi Note 7 est le smartphone le plus abordable sur MIUI, l'interface des smartphones Xiaomi. Sa version «allégée» coûte environ 200 euros et est équipée d’une batterie d’une autonomie augmentée. Le portail FrAndroid a testé l'appareil.

Le Xiaomi Redmi Note 7 est le nouvel héritier de la gamme «Note» de la société chinoise éponyme spécialisée dans la téléphonie mobile et l'électronique grand public.

Considéré par certains experts comme le «meilleur smartphone du monde» de part son prix aux consommateurs tout à fait abordable, le Redmi Note 7 présente un look résolument plus moderne que ses prédécesseurs, le Note 6 Pro et Note 5, et offre une belle montée en gamme, rapporte le portail d'actualité geek et de tests high tech FrAndroid.

Le dos en verre du Xiaomi Redmi Note 7 est protégé par du Gorilla Glass. Le smartphone est équipé du SoC Snapdragon 660 et de 3 ou 4 Go de mémoire vive.

«Cette configuration permet alors de profiter d'une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec l'interface MIUI 10, tout en offrant la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D du Play Store», détaille le site.

Le smartphone dispose en outre d'une batterie de 4 000 mA d'une excellente autonomie et son double capteur de 48 + 5 mégapixels permet de prendre de bonnes photos pour une utilisation sous les rayons directs du soleil. En revanche, une vitesse de mise au point lente et une mauvaise gestion de la lumière ont été signalées.

«Bref, c'est tout simplement le smartphone idéal pour les budgets modestes», résume le site.