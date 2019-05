La recherche européenne sur les insectes comestibles est appréciée en Chine

De nombreuses recherches sont actuellement en cours en Europe sur les insectes comestibles qui représentent une importante ressource alimentaire et un moyen de préserver la nature, a indiqué à Sputnik Li Fei, professeur au Centre de recherche entomologique de l'Université de Zhejiang.

«Ainsi, l'Université de Wageningen aux Pays-Bas, qui se classe parmi les premières institutions dans le domaine de l'agriculture, a formé plusieurs équipes de chercheurs pour étudier les insectes comestibles, ce qui est une initiative très prometteuse», a indiqué le Chinois.

Et d'énumérer les avantages de l'utilisation d'insectes à titre de produits alimentaires:

«Les insectes comestibles sont très faciles à élever. Leurs protéines sont riches en substances nutritives, dont l'organisme humain a besoin. En outre, ces protéines sont faciles à digérer».

Li Fei a également indiqué quels insectes faisaient le plus souvent partie de la cuisine chinoise.

© Sputnik . Vsevolod Tarasevich Un pain aux insectes fait son entrée sur le marché finlandais

«Selon nos observations, les Chinois mangent le plus souvent des Cordyceps sinensis, aussi appelé "champignons chenilles", ainsi que divers types de cigales, de fourmis et de sauterelles», a-t-il détaillé.

Selon Giulia Muir, experte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les pénuries alimentaires mondiales et la recherche de produits plus nutritifs et respectueux de l'environnement incitent l'humanité à faire appel à de nouvelles sources de nourriture. Manger des insectes est une pratique qui existe depuis toujours dans certains pays, dont la Chine. On sait que les insectes comestibles regorgent de qualités. En outre, c'est un moyen de préserver l'environnement, l'élevage et la production de viande causant des émissions de gaz à effet de serre.