Quelle quantité de sucre peut-on manger par jour? Avis d’une nutritionniste

Même si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a précisé la quantité maximale de sucre à consommer pour préserver sa santé, ce sujet provoque toujours des débats dans les milieux scientifiques et inquiète les gens partout dans le monde.

La nutritionniste et membre de l'Association nationale de nutrition clinique Anna Ivashkevich est sûre que le nombre annoncé par l’OMS est un peu surévalué et que 50 grammes de sucre par jour sont trop pour un individu.

«Je recommanderais de calculer le taux de sucreries et de confiseries avec 40 g de sucre par jour», a-t-elle déclaré, dans un entretien au journal russe Argoumenti i fakty.

Selon la spécialiste, outre les biscuits, bonbons, pâtisseries et d’autres produits à l’évidence sucrés, le glucose peut se trouver dans les conserves, les saucisses et divers aliments qui ne sont pas considérés comme contenant du sucre ajouté.

«Vous devez d’abord comprendre l’essentiel: quelles sont les différences entre les sucres ajoutés et les sucres qui se trouvent dans les fruits et les légumes? Les aliments contenant du sucre sont des aliments sains contenant de l'eau, des fibres et des micronutriments. Pour perdre du poids et optimiser votre santé, vous devez éviter les aliments contenant des sucres ajoutés».

La spécialiste a expliqué que 10 grammes de sucre équivalent à 40 kcal, soit environ deux cuillères à café de sucre, un biscuit, un petit morceau de gâteau. Alors, une personne peut manger quatre bonbons ou quatre boules de glace sans risque pour sa santé.

Il est fortement recommandé d’examiner attentivement l’étiquette d’un produit avant de le consommer et de faire attention à l'emplacement du sucre dans la liste des ingrédients: plus il est proche au début, plus sa teneur dans le produit est élevée.