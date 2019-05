Nuggets, soda ou saucissons… voici les aliments à éviter pour conjurer une mort précoce

Les aliments ultra-transformés, comme les nuggets de poulet, le soda ou les céréales peuvent augmenter le risque de mort précoce, indique une étude publiée dans la revue British Medical Journal (BMJ).

Comment déceler les aliments ultra-transformés? Les chercheurs proposent de les diviser en trois groupes en fonction de leur degré de transformation. Le premier groupe réunit les produits non transformés ou peu transformés comme les fruits et les légumes, le lait, la viande ou les œufs. Le deuxième contient ceux avec un ajout de sucre, de sel ou d’huile, comme les fruits et légumes en conserve, le fromage ou le poisson fumé. Le troisième comprend des aliments contenant des agents conservateurs, des édulcorants et des exhausteurs de goût comme les saucissons, les céréales, le soda, le chocolat ou de nombreux produits semi-finis.

Pendant dix ans, les chercheurs ont mené des études auprès de 20.000 personnes en évaluant leur régime alimentaire tous les deux ans. 335 participants sont morts pendant l’expérience. Pour 10 décès de personnes préférant les aliments peu transformés, il y avait 16 décès de personnes qui optaient pour des aliments ultra-transformés quatre fois par jour ou plus.

Cependant, les amateurs d’aliments ultra-transformés avaient également d’autres mauvaises habitudes comme le tabagisme. Il reste toutefois déconseillé de consommer trop de produits transformés.