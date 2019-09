Moins chers, ces smartphones Android peuvent faire aussi bien que les iPhone 11

Alors que le monde entier s’apprête à tester de nouveaux iPhone, les nouveautés dévoilées par Apple sont d’ores et déjà trouvables chez ses concurrents pour un moindre prix. Ainsi, certains modèles sous Android déjà sortis peuvent faire aussi bien, voire mieux, que les iPhone 11 qui comptent révolutionner 2019, rapporte le Huffington Post.

En attendant de tester les nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et Max, le Huffington Post a démontré que la plupart des nouveautés vendues à prix d’or par la marque Apple pouvaient être accessibles à moindre coût chez la concurrence.

Selon le média, il n’est pas question ici de déconseiller d’acheter les iPhone 11, ni de les comparer bêtement à des modèles Android.

Progrès en autonomie

À l’exception de l’ iPhone XR , les téléphones de la marque à la pomme ne se sont jamais illustrés par leur autonomie. En outre, Apple n’a jamais fait part de chiffres précis quant à l’autonomie de ses iPhone. Il n’a fait que des comparaisons de l’autonomie de ses modèles.

Selon leurs comparaisons, on peut estimer que l’autonomie des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max seront respectivement de l’ordre de 14, 16 et 18 heures, ce qui atteint voire dépasse certains smartphones Android haut de gamme comme le Xiaomi Mi 9 (17h), le Zenfone 6 d’Asus (22h), le Huawei P30 (15h) ou encore le Honor 20 Pro (18h).

Caméra plus performante

Selon les promesses faites par Apple qui assure que l’appareil photo dorsal sera le meilleur du marché, les nouveaux modèles devront se battre pour le trône actuellement occupé par le Huwaei P30 Pro, ce qui promet d’être difficile.

En effet, le Huwaei P30 Pro équipé du zoom optique x5 peut pousser le grossissement jusqu’à x10 en hybride (optique et numérique) voire x50 en pur numérique et bat facilement le zoom optique x4 avancé par les iPhone 11.

Écran de qualité compétitive

Si on ne peut plus parler de rivalité Apple/Samsung, la lutte technologique entre ces deux sociétés reste assez tendue pour ce qui est des écrans. Les écrans Oled «Retina» des iPhone sont généralement très bien calibrés et offrent un contraste de haute volée.

Cependant Samsung reste toujours le leader pour la qualité de ses dalles dont les meilleurs smartphones sous Android sont munis. Ainsi, la dalle Samsung du OnePlus 7 Pro (vendu pour moins de 800 euros), plus grande que celle de l’iPhone 11 Pro Max (le plus grand de la gamme), propose également un taux de rafraîchissement de 90 Hz supérieur (le nombre d’images s’affichant à l’écran par seconde) pour une image plus fluide.

Recharge rapide en une heure

Pour permettre une recharge rapide, Apple a décidé de fournir un bloc de 18W en USB-C vers lightning pour presque tous ses nouveaux smartphones. «Presque», car pour l’iPhone 11 (le modèle le plus abordable), il faudra acheter le fameux bloc séparément.

Bref, Apple promet qu’avec son nouveau chargeur, il sera possible de recharger les iPhone à 100% en une heure. C’est un bon score mais encore une fois légèrement en deçà de la Warp Charge 30 de OnePlus ou la SuperCharge de Huawei, qui recharge complètement ses smartphones en 53 minutes record en restant ainsi incontestés en la matière.