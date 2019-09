Les «géants» de la rivière Jari: un phénomène mystérieux découvert en Amazonie – vidéo

En Amazonie, une expédition de spécialistes de plusieurs pays a découvert grâce à un scan laser pas moins 15 arbres «géants» mesurant plus de 70, voire même 80 mètres de haut, dont la plupart se trouvent en bordure de la rivière Jari, écrit Science Alert. Il s’agit de l’espèce Dinizia excelsa.

L’arbre le plus impressionnant

Le plus grand arbre est celui de l’espèce Dinizia excelsa. Il mesure 88 mètres de haut et sa circonférence est de 5,5 mètres. Selon Eric Bastos, chargé de coordonner les travaux menés en août par les chercheurs de l’Université fédérale de Los Vales de Jequitinhonha (UFVJM) et des Universités britanniques de Cambridge et Swansea, de tels arbres mesurent normalement 60 mètres.

«Néanmoins, auparavant, on croyait qu’elle [l’espèce, ndlr] serait seulement de 60 mètres […]. Nous ne savons pas comment ces arbres sont devenus aussi grands», soulignent les chercheurs dans Science Alert.

Dans le cadre du projet, les spécialistes ont réussi à scanner 850 «tranches» de forêt de 12 km de long sur 300 mètres de large. Sept zones présentaient des preuves de la présence d’arbres dépassant 80 mètres de haut.