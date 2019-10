Des scientifiques trouvent un moyen d’augmenter considérablement la sécurité des installations énergétiques

Cette approche devrait augmenter considérablement la sécurité de ces installations, notamment des zones actives des réacteurs nucléaires. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Experimental Heat Transfer.

Le transfert thermique est le procédé d’échange de la chaleur entre un environnement mobile (porteur de chaleur) et une surface chaude (émetteur de chaleur). L’efficacité du transfert thermique dépend du débit, de la température et de la pression. Le diagnostic des conditions de changement du régime de transfert thermique ou de bouillonnement du porteur de chaleur est important pour l’évaluation de la fiabilité des zones actives des réacteurs nucléaires à eau légère.

Comme on le sait, les paramètres thermiques et physiques (le débit, la température et la pression) d’un système énergétique réel subissent des fluctuations chaotiques par rapport à leur niveau moyen. L’évaluation des moyennes ne permet donc que de définir l’état actuel du système.

Les chercheurs du MIFI ont réuni les analyses statistique et de fréquence des fluctuations des paramètres mesurés. Cela a permis non seulement de diagnostiquer, mais aussi de pronostiquer l’état du système et ses passages éventuels d’un régime de transfert thermique à un autre.

«La méthode conçue aidera à prévoir le bouillonnement du porteur de chaleur et le passage vers des régimes de transfert thermique moins importants. Cela devrait augmenter considérablement la sécurité d’exploitation des installations énergétiques», explique Maxim Delov, chercheur à l’Université nationale de recherches nucléaires MIFI.

Selon les auteurs de l’étude, l’étape suivante de leur travail prévoit la création d’un système automatisé de diagnostic et de prévision en temps réel.