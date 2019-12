Netflix s’apprêterait à lancer le téléchargement automatique de contenus recommandés

Les abonnés de Netflix n’auront plus qu’à installer cette application, pour regarder à loisir, même sans connexion à Internet, des films, séries et documentaires susceptibles de leur plaire. Le leader des services de streaming teste déjà ce téléchargement automatique de contenus recommandés.

Netflix teste actuellement une fonctionnalité permettant de télécharger sur les appareils les contenus qui, selon ses algorithmes, figurent dans les listes de recommandations des abonnées et ont de fortes chances de les intéresser, rapporte Android Police.

La nouvelle application, «Download for you», est décrite comme «une sélection personnalisée de films et d’émissions pour vous, afin qu’il y ait toujours quelque chose à regarder sur votre téléphone».

Après avoir choisi d’activer ou non cette fonctionnalité, les utilisateurs n’auront donc plus qu’à faire un choix parmi la sélection proposée. Même non connecté à Internet, il sera possible d’accéder au contenu.

Selon la source, l’application pourra être paramétrée, en limitant par exemple l'espace de stockage alloué afin de ne pas surcharger le téléphone.

Le lancement de l’appli

Bien que Netflix ne cesse de trouver de nouvelles idées pour améliorer l’expérience utilisateur, il est difficile de savoir quand «Download for you» sera disponible pour les abonnés, précise Android Police.