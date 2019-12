Apple met à jour ses appareils obsolètes

Des mises à jour imprévues ont été sorties par Apple pour certains appareils obsolètes, informe le site Gizchina, qui se réfère à des experts précisant que l’entreprise ne met d’anciens smartphones et tablettes à jour qu’en cas de vulnérabilité critique.

Le portable Apple de 2013 et d’autres appareils ont bénéficié d’une mise à jour du système, ce qui a été une surprise pour leurs propriétaires, relate le site d’information Gizchina.

La mise à jour iOS 12.4.4 est destinée exclusivement à la gamme d’iPhone et d’iPad obsolètes. Le récent logiciel est sorti pour les iPhone 5s et 6, iPad Air de première génération, iPad mini 2 et 3. Il est également disponible pour l’iPod Touch 6. Il comprend des mises à jour de sécurité strictement recommandées par Apple.

#iOS 12.4.4 (16G140) has been released for 14 devices https://t.co/DkgmfQv75k — IPSW Downloads (@iOSReleases) December 10, 2019​

Selon Gizchina, Apple a soudainement mis à jour ces vieux smartphones et tablettes, qui ne sont plus compatible avec le système d'exploitation actuel, pour qu’ils soient aussi protégés contre des cybermenaces. En général, ces appareilsne reçoivent plus de mises à jour, mais pour une raison quelconque, le développeur a fait une exception pour les appareils en question.

Les systèmes d’exploitation actuels d’Apple sont iOS et iPadOS. En juin, la société a déclaré que iPhone 5s, iPhone 6 et plusieurs autres éléments de la gamme ne feraient plus l’objet de mises à jour.