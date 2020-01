Made in Russia: une start-up développe un SUV amphibie de luxe – vidéo

Une start-up de la ville russe de Kostroma a développé un tout-terrain amphibie unique, BigBo. Celui-ci combine des capacités de franchissement impressionnantes et un haut niveau de confort, a déclaré à Sputnik le chef de projet, Andreï Smirnov.

BigBo pèse deux tonnes, le diamètre de ses roues étant quant à lui de plus d’un mètre et demi. Il est capable de franchir des plans d'eau et des marais, de traverser des terrains accidentés, neigeux et forestiers ainsi que de passer sur des rivières recouvertes d’une fine épaisseur de glace.

L’engin coûte environ 95.000 dollars (près de 86.000 euros). Selon le chef de projet, son prix élevé est dû au luxe du véhicule dans son segment.

Il est précisé qu’il se transforme facilement en pick-up et même en cabriolet.

«La principale particularité [de BigBo] est sa boîte de vitesses automatique, ce qui permet à quiconque de la manipuler confortablement. En outre, elle dispose de cinq sièges à l’instar d’une voiture normale», a expliqué à Sputnik M.Smirnov.

Caractère exclusif

Il est indiqué que ce SUV est exclusif car l’entreprise avait pour objectif d’en créer seulement sept d’ici à 2019 et d’en vendre cinq, dont un aux Pays-Bas. Compte tenu du petit nombre de véhicules, ils sont maintenant assemblés à la main, ce qui rend leur production plus coûteuse.

La société cherche maintenant à augmenter la production et devrait construire 20 véhicules pour 2020, lesquels seront destinés à la chasse, à la pêche, aux loisirs familiaux ainsi qu’aux sociétés travaillant sur des terrains accidentés.

L'entrepreneur russe estime que le projet commencera à devenir rentable dans environ trois ans.