Une baleine à bosse déchiquetée à vif par deux grands requins blancs, une première

Des scientifiques ont enregistré la première attaque documentée de grands requins blancs contre une baleine à bosse vivante, relate Newsweek qui cite une publication de la revue Marine and Freshwater Research. Les recherches ont duré trois ans.

L'attaque a été observée le 17 février 2017 par l’équipage d’un navire de recherche à la suite d'un avertissement concernant une baleine à bosse empêtrée dans des filets de pêche. Arrivé sur place, il a trouvé un cétacé maigre et couvert de poux de baleine, pris dans une filet.

Deux prédateurs arrivent

Une demi-heure environ après l'arrivée de l'équipage, un grand requin blanc s'approche de la baleine. Il attaque par derrière son flanc gauche.

Le requin lâche immédiatement prise, écrivent les auteurs de l'étude, puis continue à rôder autour du mammifère. Il n'approchera plus sa proie pendant 42 minutes, attendant que celle-ci perde une grande quantité de sang. Puis le prédateur revient à la charge, toujours par derrière, et relâche tout de suite la baleine. C’est alors qu’un autre requin blanc, plus grand, se rapproche et se saisit brusquement de la baleine.

Un cas unique

Près d'une heure après la rencontre, le second requin passe à nouveau à l’attaque. Cette fois, il cible la tête. Le cétacé tente à plusieurs reprises de plonger pour fuir, en vain, quand le requin continue de tourner autour d’elle. Celui-ci finit par happer la queue de la baleine à bosse. Il l’achève. L'attaque aura en tout duré 90 minutes.

Les grands requins blancs de l'Atlantique se nourrissent régulièrement de carcasses de baleines. Ils sont également connus pour attaquer des plus petites espèces de cétacés, comme le marsouin ou le dauphin. Mais c'est le premier cas connu d’attaque de grands requins blancs contre une baleine à bosse vivante.