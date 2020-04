Le noyau de la Terre pourrait avoir une «fuite», indique une étude

Le 6 avril, des chercheurs de l’Université de Californie ont publié une étude dans la revue scientifique Nature Geoscience pour indiquer que le noyau de la Terre pouvait «perdre» du fer.

D’après eux, les isotopes de fer les plus lourds «migrent» vers des températures plus basses tandis que ceux plus légers redescendent dans le noyau

Cette découverte pourrait aider à mieux comprendre les couches de type oignon sous le sol, et en particulier, l'interaction entre le noyau et le manteau terrestre.

Une infiltration pendant des milliards d’années

En outre, l’étude pourrait également expliquer pourquoi il y a plus d'isotopes de fer lourds que d'autres atomes dans les roches du manteau .

«Les résultats suggèrent que le fer du noyau s’est infiltré dans le manteau pendant des milliards d’années», a déclaré l'auteur principal, Charles Lesher.

La frontière entre le noyau en fusion et le manteau est située à quelque 2.900 km sous la surface.