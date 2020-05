La naissance d’une planète observée pour la toute première fois – vidéos

Grâce aux images obtenues par le Very Large Telescope (VLT), des astronomes ont pour la première fois observé les signes de la naissance d’un nouvelle planète dans un jeune système solaire.

Une équipe de chercheurs a mis en évidence les signes explicites d’un système planétaire en train de se former autour de la jeune étoile AB Aurigae à 520 années-lumière de la Terre, indique une étude publiée dans la revue Astronomy&Astrophysics.

Une torsion jaune marque le «berceau» de la planète

Bien que le catalogue d’exoplanètes détectées à ce jour compte plus de 4.000 entrées, les astrophysiciens en savent toujours peu sur le modèle de leur formation. Or, les images obtenues récemment grâce au Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral ont permis de lever un peu le voile sur ce processus.

Ainsi, ces images montrent une étonnante spirale de poussière et de gaz autour d’AB Aurigae. Selon l’un des auteurs de l’étude, Emmanuel Di Folco, du Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux (LAB), les spirales de ce type signalent la présence de bébés planètes qui «excitent» le gaz et créent «des perturbations dans le disque en forme d’onde un peu comme le sillage d’un bateau sur un lac».

Alors que la planète tourne autour de l’étoile centrale, cette vague prend la forme d’un bras en spirale. La région de torsion jaune près du centre de la nouvelle image d’AB Aurigae, est donc l’un de ces sites de perturbation où se forme une planète, expliquent les chercheurs.