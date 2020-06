Pourquoi les papillons ne sont-ils pas tués par la pluie? La science parle

Des chercheurs de l’université de Cornell ont étudié comment les ailes des papillons résistent à l'impact des gouttes de pluie qui les frappent à grande vitesse, sans pour autant leur causer de dommages. L’étude a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Un système sophistiqué

Dans la nature, les gouttes de pluie peuvent tomber à une vitesse pouvant atteindre 10 mètres par seconde. Le poids relatif d'une goutte de pluie qui frappe une aile de papillon serait comparable à celle d’une boule de bowling tombant du ciel sur un Homme, expliquent les chercheurs cités par Sciencedaily.

Les scientifiques ont enregistré l'impact des gouttes d'eau qui tombent de deux mètres de haut sur un échantillon à l’aide d’une caméra réalisant quelques milliers d'images par seconde.

L’étude a montré comment des bosses microscopiques, combinées à une couche nanométrique de cire, brisent et répandent ces gouttes pour protéger les surfaces fragiles contre les dommages physiques.