Des chercheurs découvrent comment la quarantaine a modifié le sommeil 

La quarantaine liée à la pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur la vie quotidienne, y compris sur la façon dont les gens dorment. Deux nouvelles études ont révélé que les horaires de travail pendant cette période ont permis de dormir plus, mais que la qualité du sommeil a diminué.

La quarantaine due au coronavirus a permis aux gens de dormir plus longtemps. Pourtant, la qualité du sommeil a aussi considérablement diminué pendant cette période, comme l’indique une étude réalisée par une équipe de chercheurs de l’Université de Bâle et publiée le 10 juin dans la revue Current Biology.

Les scientifiques ont interrogé 435 personnes entre le 23 mars et le 26 avril. Il s’est avéré que la durée du sommeil chez 75% de celles-ci avait augmenté en moyenne de 15 minutes.

Selon les spécialistes, cela est dû au fait que les gens ont passé moins de temps à rencontrer, par exemple, de la famille ou des amis.

«Cependant, dans notre échantillon, la qualité globale du sommeil a diminué», a déclaré la neurobiologiste Christine Blume, qui a dirigé l'étude. D’après elle, cela est dû à l'augmentation du niveau d'anxiété dans le contexte de la pandémie.

Pour ceux qui ont des problèmes liés à la qualité de leur sommeil, elle a conseillé de faire du sport en extérieur.

Les bienfaits de la formation à distance

En outre, une étude similaire a été réalisée auprès de 139 étudiants de l’Université du Colorado. Les résultats ont montré qu’ils avaient commencé à dormir en moyenne 30 minutes de plus durant la semaine et 24 minutes de plus le week-end grâce aux cours à distance.

D’après Kenneth Wright, responsable de la recherche, une mauvaise qualité de sommeil entraîne cependant une exacerbation des maladies chroniques, des troubles mentaux et immunitaires et la diminution de la productivité au travail.