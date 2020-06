Voici pourquoi il faut désactiver le Bluetooth sur les smartphones

Laisser le Bluetooth toujours allumé peut décharger plus vite la batterie et rendre le smartphone plus vulnérable aux cyberattaques, a indiqué un spécialiste en cybersécurité à Sputnik. Afin d’éviter ces inconvénients, il est conseillé de le désactiver plus souvent ou de le rendre inaccessible à autrui.