Le design des iPhone 12 dévoilé en avant-première - vidéo

Quatre portables de la série iPhone 12 ont été dévoilés par un blogueur sur YouTube. Lors de la présentation, il a également communiqué d’autres informations sur les caractéristiques clés des futurs appareils.

Le blogueur a déclaré avoir reçu des maquettes réalistes des nouveaux portables phares d'Apple pour évaluer le design de la série. D'après lui, le modèle le plus petit aura un écran de 5,4 pouces, le 12 Pro sera présenté dans deux versions avec un écran de 6,1 pouces. Le modèle principal d’iPhone 12 Pro Max sera lui doté de 6,7 pouces.

L'auteur a remarqué que les quatre appareils auront un design similaire à celui des iPhone 4 et iPad Pro. En outre, les panneaux avant et arrière, de même que les cadres des côtés des appareils vus sur la vidéo, seront plus plats que ceux des modèles actuels.

Dotés de la 5G et d’un nouvel écran

Le blogueur a également attiré l'attention sur le fait que tous les nouveaux portables auront un écran OLED et seront dotés de la possibilité d’utiliser la 5G.

En guise de conclusion, il a tenu à souligner que le corps de l’iPhone avec un écran de 5,4 pouces sera en réalité moins épais que celui de l’iPhone SE 2, bien que ce dernier ait un écran d’une diagonale plus petite. Cela est dû au fait que l’iPhone 12 bénéficie d'un design sans cadre horizontal ni bouton «Home», donc différent de celui de l’iPhone SE.