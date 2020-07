Lancement de Perseverance vers Mars comme si vous y étiez

La NASA lance vers Mars son astromobile Perseverance, conçu pour découvrir des traces d'anciens microbes qui grouillaient peut-être sur la planète il y a trois milliards d'années. Le rover emporte aussi un mini-hélicoptère qui tentera le premier vol d'un appareil sur une autre planète. Suivez la procédure de son lancement sur Sputnik.

Le lancement de ce robot représente une mission à «très haut risque», a estimé sur RTL ce jeudi le président du CNES, l'agence spatiale française, qui a conçu la caméra du rover, son principal instrument.

«D'abord il y a le lancement, et comme tous les lancements de fusées, il y a toujours un suspense. Ensuite il faut se mettre sur la trajectoire entre la Terre et Mars, là non plus ça n'est pas facile, il faut faire de la navigation cosmique assez compliquée», a expliqué M.Le Gall.

Puis à l'arrivée sur la planète rouge, à la mi-février, «il y aura ce qu'on appelle habituellement les "sept minutes de terreur", c'est-à-dire une rentrée atmosphérique et le dépôt à la surface de Mars, grâce à une grue volante, de ce rover, de la taille d'une Twingo», a-t-il développé.

Au centre de Perseverance se trouve l'instrument français «SuperCam» - l'oeil du robot - qui a été fabriqué à Toulouse par le CNES, a rappelé son président. Il s'agit d'une caméra qui va «tirer au laser sur les roches martiennes pour comprendre la nature du sol de Mars et chercher le Graal des astronomes, c'est-à-dire savoir s'il y a eu une vie passée» sur la planète.

