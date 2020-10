Un oiseau chanteur androgyne aperçu aux États-Unis – images

Un cardinal à poitrine rose androgyne a été observé par des ornithologues en Pennsylvanie, aux États-Unis.

L’oiseau chanteur a en effet un plumage très particulier: il possède une tache rose sur la poitrine et des plumes noires sur son aile droite, ce qui est censé faire de lui un mâle. Mais sur son côté gauche, il présente un plumage jaune et brun, typique de la femelle.

Phénomène plus fréquent chez les oiseaux

Selon la chercheuse Annie Lindsay, lorsque l’oiseau sera dans son plumage reproducteur, ses couleurs deviendront plus éclatantes et «la ligne entre le côté mâle et le côté femelle sera encore plus évidente».

Ce phénomène s’appelle le gynandromorphisme. Les gynandromorphes sont présents dans de nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes et de crustacés.

Le spécimen en question est de toute évidence le résultat d’un événement où deux spermatozoïdes ont fécondé un ovule ayant deux noyaux au lieu d’un. Contrairement aux hermaphrodites, qui possèdent également des organes génitaux des deux sexes, les gynandromorphes sont entièrement mâle d’un côté du corps et femelle de l’autre.