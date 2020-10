Le passage d’une fusée devant la Lune immortalisé par un astrophotographe

Le photographe américain Steve Rice a capturé le passage de la fusée Antares-230+ emportant le vaisseau cargo Cygnus NG-14 devant la Lune:

L’image a été prise 22 secondes après le lancement de la fusée depuis la base Wallops de la NASA, située en Virginie, sur la côte est des États-Unis. Le fuselage de 42,5 mètres de long a été photographié à une distance de 5,5 kilomètres.

Selon l’auteur de cette photo spectaculaire, il est bien difficile de réussir un tel cliché: outre l’expérience technique d’un astrophotographe, une bonne dose de chance est requise. En effet, la brume souvent présente dans l’atmosphère risque de perturber la clarté du cadre et un tremblement de la main au moment le plus inopportun n’est pas non plus à exclure, explique-t-il.