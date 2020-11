Le coût de production d’un iPhone 12 estimé par des spécialistes

Le coût de revient du dernier modèle de smartphone de la marque à la pomme, l'iPhone 12 Pro, s'élève à 341 euros, fait savoir un article du quotidien économique Nikkei paru le 24 novembre. Celui du modèle de base, l'iPhone 12, atteint 313 euros, à en croire le site spécialisé ITHome. C’est grâce au démontage des appareils effectué par le Nikkei conjointement avec des spécialistes basés à Tokyo de Fomalhaut Techno Solutions, que ce coût a été établi.

D'après les experts Fomalhaut Techno Solutions, la partie la plus chère du smartphone est la matrice OLED, qui coûte 70 dollars (58 euros), rapporte le site ITHome. C’est le chipset Apple A14 Bionic valant 40 dollars (33 euros) qui occupe la deuxième place parmi les parties les plus chères de l’appareil. Derrière se place la mémoire flash Samsung qui coûte 19 dollars ou 16 euros. Les capteurs photo Sony sont, quant à eux, vendus entre quatre et six euros.

L'iPhone 12 Pro, une version plus avancée de l'iPhone 12, coûte 406 dollars (341 euros), soit seulement 33 dollars de plus que le modèle de base, selon le Nikkei.

En France, le prix d’un iPhone 12 commence à partir de 809 euros, tandis que celui d’un iPhone 12 Pro à partir de 1.159 euros. Ainsi, le reste du prix de détail des nouveaux iPhone représente le développement, la publicité, le marketing, la logistique et d'autres.

Les composants sud-coréens prévalent

Il est à noter que les composants sud-coréens et américains représentent respectivement 26,8% et 21,9% de l’appareil. Les parties produites au Japon représentent 13,6%, alors que celles produites en Chine moins de 5%, détaille le Nikkei.

L’iPhone 12, compatible 5G, a été présenté le 13 octobre à la très attendue conférence Apple.