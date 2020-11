Un artefact insolite à l’intérieur d’une momie égyptienne mis au jour

Des chercheurs américains ont étudié un artefact hors du commun placé à l’intérieur d’une momie égyptienne de l'époque romaine. La momie a été scannée à l’aide de la diffraction des rayons X, selon une étude publiée dans la revue Journal of the Royal Society Interface.

L’analyse a concerné les restes d'un enfant de cinq ans vieux de 2.000 ans, sur lesquels reposait un portrait de jeune femme.

L’étude a notamment porté sur une inclusion ventrale en calcite de 7×5×3 millimètres au niveau de l'abdomen. Les scans effectués sur la momie il y a environ deux décennies étaient peu contrastés et de nombreux détails étaient difficiles à voir. La nouvelle analyse a permis de visualiser la structure de la momie dans son intégralité.

Connue depuis 1910

Selon les chercheurs, l’objet en calcite, déposé à l’endroit où l’incision avait été faite pour évacuer les organes intérieurs du corps, servait d’amulette, placée à cet endroit pour protéger spirituellement la momie. Elle a sans doute la forme d’un scarabée, ce qui était une forme répandue d’amulettes en Égypte antique.

La momie, connue sous le nom de Momie à portrait d’Hawara No. 4, fait partie de la collection du Block Museum of Art de l’Université Northwestern. Elle a été retrouvée entre 1910 et 1911 sur le site d’Hawara, et remonte aux environs du premier siècle après J.C., lorsque l’Égypte était sous domination romaine.