Aussi grand que le Capitole, un astéroïde frôlera la Terre dans deux jours

L’astéroïde de la taille du Capitole des États-Unis baptisé NU13 2015 qui frôlera notre planète le 9 janvier fait partie des cent plus grands qui vont croiser la trajectoire de la Terre durant l'année, fait savoir le Centre d'étude des objets proches de la Terre de la NASA.

Le 9 janvier, un astéroïde connu sous le nom de NU13 2015 se rapprochera de la Terre, selon le Centre d'étude des objets proches de la Terre de la NASA.

Sa taille exacte est difficile à évaluer: son diamètre est estimé entre 305 et 682 mètres. Il est indiqué qu’il est environ de la taille du Capitole des États-Unis.

Selon les astronomes, l'astéroïde passera près de notre planète à 5,6 millions de kilomètres. C’est-à-dire près de 15 fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune. L’astéroïde 2015 NU13 se déplace à plus de 54.000 km/h, soit 44 fois plus vite que le son.

L’agence spatiale précise que cet objet céleste fait partie des cent plus grands astéroïdes qui vont passer près de la Terre cette année.

La prochaine fois, le 2015 NU13 passera près de la Terre à une distance relativement plus petite, soit à 12,7 millions de kilomètres. Ce sera en août 2035.