La comète découverte début janvier pourrait être la plus brillante de l’année 2021

La toute première comète découverte par les astronomes en 2021 pourrait être la plus brillante de l’année, selon le Centre des planètes mineures de l’Union astronomique internationale. En décembre, la comète sera si proche de la Terre qu’il sera possible de la voir à l’œil nu.

La comète C/2021 A1 (Leonard) découverte le 3 janvier pourrait être visible à l’œil nu ce qui la rend la plus brillante de l’année, ressort-il de la circulaire électronique du Centre des planètes mineures relevant de l’Union astronomique internationale.

La comète a été repérée par l’équipe d’un télescope de 1,5 mètre de l’observatoire américain du mont Lemmon (MLO), partie des monts Santa Catalina, situé à environ 28 kilomètres au nord-est de Tucson, dans l’Arizona. Au moment de la détection, elle se trouvait dans la constellation des Chiens de chasse et avait une magnitude d’environ +19. Les images prises par le télescope montrent qu’elle a une grande chevelure de gaz et de poussière jusqu’à 10 secondes d’arc de diamètre et une courte queue de poussière.

L’une des rares comètes à passer très près de la Terre

Le 12 décembre 2021, la comète C/2021 A1 (Leonard) devrait s’approcher de la Terre à 0,233 unité astronomique, soit 34,9 millions de kilomètres, et pourrait être vue à l’œil nu. Seules cinq comètes ont été plus proches de la Terre depuis le début des observations astronomiques.

Les scientifiques prédisent qu’à son approche de la Terre elle devrait atteindre une luminosité maximale de magnitude +4 voire +1,5 (le plus bas est le plus brillant). Lors de son passage entre le Soleil et la Terre, on peut s’attendre à un effet de diffusion vers l’avant et, par conséquent, à une forte luminosité de sa queue de poussière.

La comète sera visible pour les astronomes amateurs à partir de septembre aux latitudes moyennes de l’hémisphère nord. Elle se déplacera lentement avec en fond les constellations de la Grande Ourse, des Chiens de chasse et de la Chevelure de Bérénice.

La situation changera à partir de fin novembre. La vitesse angulaire apparente de la comète augmentera considérablement en raison de son approche de la Terre. Les observateurs n’auront que quelques jours pour admirer sa luminosité maximale. Du 1er au 13 décembre, elle se déplacera rapidement devant les constellations du Bouvier, du Serpent, d’Hercules et du Serpentaire, puis se déplacera vers le ciel de l’hémisphère sud.

On ne reverra plus jamais cette comète

La comète C/2021 A1 se distingue en outre par le fait qu’elle passera très près de Vénus. Le 18 décembre, elle se trouvera à 0,0283 unité astronomique de cette planète, soit à seulement 4,3 millions de kilomètres. Le 3 janvier 2022, elle passera son point du périhélie à une distance de 0,61 unité astronomique du Soleil.

Selon la NASA, C/2021 A1 semble être une comète hyperbolique ce qui signifie qu’elle ne sera plus jamais revue de la Terre. Après avoir traversé une seule fois le Système solaire, elle s’éloignera à d’énormes distances.