La Terre tournant plus vite, cette année sera plus courte que 2020, affirme un centre scientifique

L'année en cours sera plus courte que 2020 si la Terre continue de tourner sur elle-même plus vite, comme elle l’a déjà fait l’an dernier, a annoncé l’Institut russe de recherche en mesures physico-techniques et radiotechniques.

Si la Terre continue de tourner sur son axe plus vite qu’en moyenne, cette année sera plus courte que 2020, a déclaré le Service d’État russe pour l’heure, la fréquence et les paramètres de rotation de la Terre (GSVTch), relevant de l’Institut russe de recherche en mesures physico-techniques et radiotechniques d’Irkoutsk.

«Selon les prévisions préliminaires, elle sera plus courte, mais à condition que les rythmes actuels de rotation de la Terre restent les mêmes», a nuancé le service.

28 journées trop courtes en 2020

Les scientifiques ont ainsi commenté les informations relayées par certains médias selon lesquelles en 2020, les chercheurs avaient enregistré 28 journées plus courtes depuis le début des observations en 1960. La palme revient au 19 juillet 2020 où la Terre a mis 1,4 milliseconde et demie de moins que la durée moyenne de 86.400 secondes pour effectuer sa rotation, selon les médias.

Le record précédent remontait au 5 juillet 2005 où la rotation de la Terre avait pris 1,0516 milliseconde de moins que la moyenne. En 2020, il a ainsi été battu 28 fois.

«Nous observons une accélération de la rotation de la Terre depuis 2016 et nous ne savons pas trop l'expliquer», a indiqué Christian Bizouard, astronome au département Systèmes de référence temps-espace (SYRTE) au sein de l'Observatoire de Paris, cité par Le Point.

Lorsque la rotation de la Terre devient trop désynchronisée avec le rythme régulier des horloges atomiques, les scientifiques utilisent une seconde intercalaire positive ou négative pour remettre en alignement temps atomique et temps astronomique.