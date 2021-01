Une nouvelle espèce de chauve-souris orange découverte par des chercheurs - vidéo

Vue pour la première fois en 2018 à la frontière de la Côte d’Ivoire et de la Guinée, la chauve-souris avec le corps d’un orange éclatant constitue une toute nouvelle espèce, confirme une étude publiée dans la revue American Museum Novitates.

La Myotis nimbaensis doit une partie de son nom à la chaîne de montagne de Nimba, où elle a été trouvée par les chercheurs de la Bat Conservation International, une ONG dédiée à la préservation des chauves-souris. Une fois capturé dans leurs filets, un spécimen de Myotis nimbaensis a fortement surpris les scientifiques par son apparence.

Au terme de longs travaux d’analyse de données morphologiques, génétiques et d’écholocalisation, les chercheurs ont établi qu’ils avaient affaire à un animal encore jamais identifié.

Les spécialistes envisagent désormais d’en apprendre le plus possible sur les mœurs, les habitudes et les codes de cette chauve-souris à l’étonnante couleur en vue de savoir comment mieux la protéger.