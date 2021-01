Apple met en garde contre le principal risque de ses iPhone 12 pour la santé humaine

Car ils ont plus d’aimants que les modèles précédents, les iPhone 12 peuvent causer des problèmes à la fonctionnalité de certains appareils médicaux et entraîner des défaillances, prévient un communiqué d’Apple.

Les smartphones iPhone 12 sont capables de créer les obstacles électromagnétiques aux stimulateurs cardiaques et autres appareils médicaux. Ce problème a été signalé dans un communiqué officiel sur le site d'Apple.

Le problème trouve racine dans le nouveau système des accessoires MagSafe, qui contient des aimants. Les chargeurs compatibles MagSafe possèdent aussi un émetteur radio. Un certain nombre d'instruments médicaux peuvent répondre aux aimants en contact étroit, ce qui provoque une défaillance.

Il a été souligné que tous les portables du modèle 12 étaient équipés de plus d’aimants que les modèles précédents.

Apple livre des conseils

L’entreprise Apple a recommandé de tenir l’iPhone 12 et les accessoires MagSafe à une distance sûre d’environ 15 à 30 centimètres des appareils médicaux. En outre, il est fortement conseillé de consulter son médecin traitant et le fabricant d’un dispositif médical. Dans le cas où il serait démontré que le portables et ses accessoires empêchent le bon fonctionnement d’un appareil médical, l’entreprise appelle à arrêter de les utiliser.