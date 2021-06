Séoul développera plus de 100 ultra-petits satellites d'ici 2031

Le gouvernement sud-coréen "développera plus de 100 ultra-petits satellites à usage public durant les 10 années à venir", a indiqué vendredi le vice-Premier ministre sud-coréen, Hong Nam-ki, cité par l'agence de presse Yonhap.

Le ministre de l’Économie a ajouté que le gouvernement avancerait vers le développement de satellites de taille ultra-petite qui seront utilisés pour la défense et la télécommunication afin d'étendre la demande sur le marché.

Et de détailler qu'"il faut acquérir les fréquences satellite en avance dans le but de prendre une part sur le marché de la télécommunication par satellite, un noyau technologique du service de télécommunication 6G" et a confirmé que "nous allons mettre en orbite 14 satellites de télécommunication d'ici 2030".

Le gouvernement sud-coréen prévoit également de tâter le terrain de l'industrie des services liés à la télécommunication satellite, notamment la mobilité aérienne urbaine (MAU), la logistique maritime intelligente, les services aériens et maritimes et le Wi-Fi.