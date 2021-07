Lancement par la Chine d'un nouveau satellite météorologique

La Chine a envoyé lundi un nouveau satellite météorologique en orbite depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest du pays.

Le satellite, Fengyun-3E (FY-3E), a été lancé par une fusée porteuse Longue Marche-4C, indique l'Administration nationale de l'espace de Chine, précisant qu'il s'agit de la 377e mission de vol de la série de fusées Longue Marche.

Équipé de 11 charges utiles de télédétection, le satellite météorologique sera le premier au monde en orbite crépusculaire pour le service civil. Il est conçu pour une durée de vie de huit ans et permettra principalement d'obtenir la température et l'humidité de l'atmosphère, ainsi que d'autres paramètres météorologiques pour des applications de prévision numérique, améliorant ainsi la capacité de prévision météorologique de la Chine.

L'engin surveillera également la couverture mondiale de neige et de glace, la température de surface de la mer, les catastrophes naturelles et l'écologie afin de mieux répondre au changement climatique et de prévenir et d'atténuer les catastrophes météorologiques.