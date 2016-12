Assassinat de l’ambassadeur russe: la Toile entre condoléances et cynisme

L'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara Andreï Karlov par un islamiste radical a provoqué une vague de réactions regrettables parmi les blogueurs et journalistes français.

Les réactions se sont enchaînées, notamment celle de la journaliste Nassira El-Moaddem, rédactrice en chef du Bondy Blog, déresponsabilisant le terrorisme :

Quand tu oublies juste au passage les crimes de la Russie partenaire du régime Al Assad qui massacre son propre peuple. https://t.co/VUBkBbT2g5 — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) 19 декабря 2016 г.

​L'intellectuel Raphaël Glucksmann, autre habitué des plateaux télévisés, en a profité aussi pour réduire l'action du Kremlin au Proche-Orient à des « massacres » :

Certes… C'est horrible. Dommage simplement que les tweets aient été moins explicites pour les civils massacrés par Poutine et Assad. https://t.co/YDLja2jsUz — Raphael Glucksmann (@rglucks1) 19 декабря 2016 г.

​Ce qui ne devrait étonner personne. Férocement engagé contre la Russie, Raphaël Glucksmann avait déclaré sur le plateau de Yann Barthès « Ce que font Bachar el-Assad et Vladimir Poutine, c'est du terrorisme d'État », ou encore avait assimilé la bataille d'Alep au bombardement de Guernica par les nazis en 1937 ou au siège de Varsovie par les mêmes nazis en 1945.

Guernica 1937

Varsovie 1944

Srebrenica 1995

Grozny 1995/2000

Alep 2016#Shame pic.twitter.com/bQhRLIfjzJ — Raphael Glucksmann (@rglucks1) 13 декабря 2016 г.

​Jean-Luc Mélenchon, le leader du Parti de gauche, a de son côté dénoncé l'engrenage de la « russophobie » :

Alerte! La haine des Russes conduit au meurtre et à la guerre. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 19 декабря 2016 г.

​L'ancienne secrétaire d'État française Rama Yade a qualifié le message d'apaisement de Mélenchon « d'opportunisme » :

@JLMelenchon Franchement, tant d'opportunisme….votre fascination pour Poutine nous fait honte. Vive la France libre! — Rama Yade (@ramayade) 19 декабря 2016 г.

​Ainsi certains semblent-ils prompts à balayer d'un revers de main cet assassinat. Aussi omettent-ils le symbole de l'attentat contre un diplomate : la diplomatie sert à discuter, même avec ses adversaires. Par-là, le terrorisme a encore révélé toute sa dimension destructrice.

Autre perle, en bonus. On cherchera un vain un message de condoléances à une famille ou une Nation, une dénonciation du terrorisme islamiste ou sa désignation comme ennemi :

Je condamne avec force l’assassinat de l’Ambassadeur de Russie à Ankara. — François Hollande (@fhollande) 19 декабря 2016 г.

​Un homme armé a tiré lundi dans le dos de l'ambassadeur russe Andreï Karlov, 62 ans, alors que ce dernier visitait une exposition photo à Ankara baptisée La Russie vue par les Turcs. Selon les témoins, avant d'attaquer l'ambassadeur, l'assaillant a crié « Allah Akbar » et évoqué une « vengeance pour Alep ». L'agresseur, 22 ans, s'appelait Mevlüt Mert Altıntaş et était membre d'une unité spéciale de la police. Il a été éliminé au cours de l'opération policière lancée suite à l'attaque. L'ambassadeur a été hospitalisé, mais a succombé à ses blessures. L'attaque a fait encore trois blessés.

Les dirigeants français ont immédiatement condamné l'attaque qui a coûté lundi la vie au diplomate russe. Ils l'avaient également fait lors d'autres attentats meurtriers visant la Russie. Mais que trouve-t-on sur Internet après de telles attaques ? Des propos selon lesquels les Russes ont reçu ce qu'ils méritaient… La russophobie au quotidien semble se porter à merveille.

