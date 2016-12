Une famille française part pour un tour du monde d'un an

Un sac chacun et c'est tout pour un an! Un couple montois — Sophie et Sylvain Tinet — se lancent avec leurs deux enfants ce mercredi 21 décembre dans un défi complètement fou: rien de moins qu'un tour du monde d'un an, relate la radio France Bleu Gascogne.

« Nous partons de Paris le 27 décembre pour New York », explique le papa, Sylvain, « puis ce sera Orlando, Miami, Mexico, Rio de Janeiro, ensuite direction l'Australie et la Nouvelle-Zélande avant d'aller en Asie et en Afrique ». Si tout va comme prévu, la famille Tinet finira en décembre 2017 par un tour de France en camping-car.

De leur propre aveu, les Tinet rêvent de ce tour depuis qu'ils se sont rencontrés à l'âge de 15 ans.

« À l'époque, c'était un rêve d'ado, puis petit à petit, c'est devenu concret », raconte la maman, Sophie, « et il y a trois ans, on a poussé la porte d'une agence de voyage à Mont-de-Marsan pour préparer tout cela. »

© Flickr/ Allan Foster Mieux vaut faire le tour du monde que de faire la tournée de tous les pubs britanniques

La seule ombre au tableau pour les enfants: ils continueront à faire leurs devoirs par tablette, même à l'autre bout du monde…

Les parents, eux, ont pris une disponibilité et un prêt de 100 000 euros. Même s'ils préparent ce voyage depuis plusieurs années, c'est un peu un saut dans le vide, raconte Silvain: « On n'a plus de sécurité sociale en France, on a clôt l'abonnement de nos téléphones, on a hâte de partir maintenant. »

C'est parti donc! Retour en décembre 2017.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »