Il subit la piqûre de fourmi la plus douloureuse au monde (VIDEOS)

L'aventurier et spécialiste des animaux Coyote Peterson s'est fait attaquer par une paraponera, une « fourmi balle de fusil », dont la piqûre est la plus douloureuse au monde, lors d'un voyage au Costa Rica.

Coyote Peterson a voyagé au Costa Rica pour trouver cet insecte dangereux dont la piqûre est comparable à un coup de fusil.

L'aventurier savait qu'il ne pourrait pas supporter la piqûre de la fourmi sans préparation. Il s'est d'abord laissé piquer par 60 fourmis rouges pour s'y habituer.

Puis il a mis les deux mains dans un nid de fourmis.

Ensuite, il s'est entraîné avec des fourmis-pandas qui ont un dard très douloureux.

La dernière étape de ses préparatifs consistait à se faire piquer par des guêpes pepsis qui ont la deuxième plus douloureuse piqûre d'insecte au monde.

Enfin, M. Peterson est allé en Amérique centrale pour trouver une fourmi balle de fusil. La piqûre l'a fait crier et se tordre sur le sol de la jungle. Son bras est vite devenu rouge vif.

Dans sa vidéo Peterson explique qu'il sent des « ondes de douleur » venant de la piqûre qui le fera souffrir pendant au moins 24 heures.

