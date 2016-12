Google Maps montre désormais les toilettes en Inde

Le service de cartographie Google Maps a introduit un service montrant des toilettes publiques sur sa carte de l'Inde. Cette démarche intervient dans le cadre du programme baptisé « l'Inde propre ».

Le 22 décembre, le ministre indien du Développement urbain Venkaiah Naidu a déclaré que Google avait lancé un nouveau service de Google Maps permettant aux Indiens de localiser les toilettes publiques. Il ne faut que taper « toilettes » ou « swachh°» (« propre » en hindi) pour que Google Maps montre les toilettes les plus proches.

© Flickr/ Alexa Clark En Inde, un concept inédit pour nourrir les plus démunis

Le service couvre trois villes indiennes à savoir New Delhi et ses banlieues, Bhopal et Indore (toutes les deux sont situées dans l'État du Madhya Pradesh, dans le centre du pays). Selon le journal Hindu, Google Maps affiche actuellement 4 000 toilettes. Les informations sur ces toilettes seront mises à jour et de nouvelles toilettes seront ajoutées dans un avenir proche.

Le programme « l'Inde propre » a été lancé en 2014 et comprend quatre éléments-clés à savoir le contrôle des ordures, la construction de maisons et de toilettes publiques, l'amélioration des conditions sanitaires et le changement des habitudes de la population. Pour le moment, trois États indiens ont été reconnus « libres de défécation ouverte » (open defecation free). Il s'agit du Goujarat (ouest), de l'Andhra Pradesh (sud) et du Sikkim (nord). Les autorités envisagent que toutes les régions du pays obtiennent ce statut d'ici 2019, au 140e anniversaire du Mahatma Gandhi, guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays. Neuf milliards de dollars seront dépensés pour ce programme.

