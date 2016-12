«Enterrée» il y a 40 ans, elle revient pour dire bonjour à ses enfants

Les proches de Vilasa Devi étaient persuadés qu'elle était morte en 1976. Pourtant, âgée aujourd'hui de 82 ans, Vilasa est passée ce vendredi dire bonjour à ses enfants.

Il y a 40 ans, cette Indienne originaire du village de Bidhnoo, a été mordue par un serpent alors qu'elle travaillait dans les champs. Sa famille a cru qu'elle était morte et a immergé son corps dans le Gange.

Cependant, des pêcheurs l'ont retrouvée bien vivante et lui ont ainsi sauvé la vie. Mais Vilasa avait perdu la mémoire et ne pouvait rien raconter de son passé.

Dans son nouveau village, elle s'est remariée et a commencé « une nouvelle vie ».

Pourtant, Vilasa a récemment rencontré une ancienne amie et tous les souvenirs lui sont revenus.

Elle a ensuite regagné son village natal pour rendre visite à ses grands enfants, particulièrement étonnés et heureux de la revoir!

