Un diplomate français condamné à 15 ans de prison pour pédophilie en Sibérie

Aujourd'hui, la cour de la ville d'Irkoutsk, en Sibérie, a rendu son verdict à l'encontre du citoyen français Yoann Barbereau.

L'ex-directeur de l'Alliance française à Irkoutsk est accusé d'actes à caractère sexuel sur mineur de moins de 14 ans, notamment sur sa propre fille, âgée de cinq ans au moment des faits.

Le juge a condamné Yoann Barbereau par contumace à 15 ans de prison. Comme l'homme s'est enfui de la Russie et est recherché actuellement par la police, le verdict a été rendu par contumace.

« Monsieur Barbereau est condamné à 15 ans de prison dans une colonie pénitentiaire. Il lui est interdit de se livrer à l'enseignement pendant six ans », a expliqué le service de presse de la cour d'Irkoutsk.

Attaché aux Affaires culturelles et ex-directeur de l'Alliance française à Irkoutsk, Yoann Barbereau a été inculpé pour fabrication de pédopornographie et pour actes à caractère sexuel sur sa propre fille mineure.

