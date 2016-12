Korean Air va calmer ses passagers indisciplinés avec… des Taser

La compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air veut utiliser des pistolets Taser pour calmer les passagers indisciplinés, ainsi que prévenir les incidents à bord de l'avion, annonce l'agence de presse Yonhap.

La compagnie aérienne a annoncé qu'elle aurait recours à des Taser uniquement en cas de menace de mort sur les passagers et membres d'équipage, ainsi que pour assurer la sécurité des vols.

Pourtant, n'ayez crainte, vous ne serez pas calmés par des non-professionnels! Les membres de l'équipage connaissent bien leur métier, et ils seront formés avant d'utiliser les armes à impulsion électrique.

Selon la compagnie aérienne Korean Air, 354 incidents ont eu lieu en 2014 pendant les vols, soit 74 % de plus que l'année précédente. En 2013, dans 203 cas et, en 2012, dans 191 cas, des passagers ont troublé la paix pendant un vol. Enfin, l'année dernière, Korean Air a enregistré 381 incidents liés à des violations de l'interdiction de fumer, des querelles ou des violences causées par l'ivresse.

