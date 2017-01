Pape François dit «non» à la Papamobile

Après la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II, en 1981, chaque « Papamobile », quelle que soit sa marque, était couverte d'une bulle protectrice. Pourtant, le successeur de Benoît XVI a décidé d'abandonner le protocole, et d'utiliser des voitures plus courantes.

« Je suis conscient des risques possibles.Je suis peut-être inconscient, mais j'ai n'ai pas peur pour moi-même, toutefois je suis toujours inquiet au sujet de la sécurité des personnes qui voyagent avec moi, et, en particulier, que je rencontre dans différents pays », a déclaré le pape dans l'introduction du livre « Voyage » de la journaliste et experte du Vatican, Andrea Tornielli.

Selon lui, il ne doit pas y avoir de nombreux obstacles entre lui et les gens.

© AP Photo/ L'Osservatore Romano Le Pape serre la patte du labrador qui a sauvé une petite fille des décombres en Italie

Le livre d'Andrea Tornielli est consacré aux 17 voyages du pape dans plus de 25 pays depuis son élection en 2013. Le Vatican a confirmé qu'il se rendrait les 12 et 13 mai au Portugal à l'occasion du centenaire des apparitions de la Vierge. Il prévoit aussi pour 2017 un voyage en Inde et au Bangladesh, et peut-être un autre en Afrique.

François est connu pour sa modestie. Ainsi, en 2013, lors d'une visite au Brésil, il a refusé le traitement spécial accordé traditionnellement au chef de l'Église catholique romaine.

Dans un entretien au journal La Stampa, le pape François dit vouloir continuer à voyager dans le monde en dépit de son peu de goût pour les déplacements.

« Maintenant, je sens que je dois voyager, aller à la rencontre des églises, encourager les graines d'espoir qui s'y trouvent », déclare le pape argentin dans cet entretien.

