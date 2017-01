Voyage entre la Chine et la Russie par la Route du thé

L'agence de voyages RJD Tour a lancé un circuit entre la Mandchourie (nord-est de la Chine) et la ville russe d'Irkoutsk (Sibérie orientale) par la Route du thé qu'elle souhaite prolonger jusqu'à Krasnoïarsk (Sibérie centrale). Alexandre Lvov, directeur général adjoint de RJD Tour, a évoqué les projets de l'agence pour 2017 à l'intention de Sputnik.

M. Lvov a raconté que le premier train touristique était parti de la Mandchourie pour Irkoutsk en août 2015. Le train transportait 272 voyageurs chinois, des habitants de la Région autonome de Mongolie-Intérieure pour la plupart. En huit jours, les touristes chinois ont visité trois villes de la Sibérie orientale : Tchita, Oulan-Oudé et Irkoutsk et ont fait deux escales au bord du lac Baïkal. Tous les avis donnés par les touristes étaient très favorables.

© Photo. rjd tour Route du thé

« Le fait que ce nouvel itinéraire touristique ait été soutenu par le président russe Vladimir Poutine a encouragé sa promotion. En mars 2016, nous avons organisé un tour d'information pour les agences de voyages et les journalistes chinois et dès l'été 2016 des trains touristiques se sont mis à circuler régulièrement par la Route du thé. Plus de 1 500 touristes chinois ont déjà effectué ce voyage », dit Alexandre Lvov.

Selon les Chinois, la visite du lac Baïkal était la cerise sur le gâteau.

« Les touristes passent au moins un jour au bord du lac. Pendant leur séjour, ils prennent un train du très pittoresque chemin de fer Circumbaïkalien, visitent le village de Listvianka avec ses marchés de souvenirs et aux poissons, font un tour du lac à bord d'un bateau et admirent les joyaux de l'architecture en bois au musée en plein air de Taltsy. En hiver, le lac Baïkal offre d'autres distractions locales, notamment la pêche sur glace ou les parcours en chiens de traîneau », poursuit Alexandre Lvov.

En 2017, l'agence RJD Tour se propose de prolonger le trajet classique Madchourie-Irkoutsk jusqu'à la ville de Krasnoïarsk, en Sibérie centrale. Cela répond aux souhaits des touristes chinois qui voudraient rester plus longtemps en Russie. Plus encore, la destination finale de leur voyage pourrait devenir Moscou ou Saint-Pétersbourg où ils seraient acheminés par avion en provenance de Krasnoïarsk.

© Photo. rjd tour Route du thé

« Ce tour ne sera pas bon marché, mais l'idée n'est pas abandonnée, car il existe une vraie demande. La diversification de la gamme des prix est également envisagée. Mais seuls les prix d'hébergement et de nourriture seront concernés, tandis que les services de guide resteront invariables », conclut M. Lvov.

