Un halo unique dans le ciel de Moscou

Les usagers de Facebook ont capté des contours fantasques autour du soleil sur fond des gratte-ciel de Moskva-City.

Mais la City de Moscou n'était pas l'unique quartier où l'on pouvait observer le phénomène.

Notons que le plus souvent ce type de halo est formé par des cristaux de glace dans les couches supérieures de la troposphère. Les rayons de soleil réfractés par ces cristaux prennent souvent les couleurs de l'arc-en-ciel.

