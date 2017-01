«Montre-moi ton steak»: le boucher le plus sexy séduit la Toile

Nusret Gokce est un boucher turc, propriétaire de la chaîne de restaurants Nusr-Et Steakhouse. Il est devenu célèbre sur Instagram grâce à sa manière particulièrement sensuelle de « traiter » la viande. Plus d'un million d'internautes le suivent sur le réseau social.

Guzel sapliyorsun dediler Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et) Сен 16 2016 в 4:33 PDT

Le boucher a conquis les cœurs de ses abonnés après une vidéo intitulée « Salt Bae » (« Chéri, du sel » en français), où il coupe un grand morceau de viande et le saupoudre de sel. Cela vous ouvre l'appétit ?

Ottoman steak 🔪 Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et) Янв 7 2017 в 2:44 PST

Ce n'est pas fini. Outre le saupoudrage, le chef est également habile à fesser des carcasses de viande en dansant sur les mélodies de pop turque.

İşte kuzu kuzu geldim dedi Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et) Окт 28 2016 в 6:52 PDT

Il aime de temps en temps dompter la viande en écoutant du Vivaldi, tout en restant viril et bon cuisinier.

Masaj müzik Sevgi Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et) Окт 13 2016 в 6:27 PDT

Parfois, l'homme a envie de faire un petit massage à ses amies.

Mutlu son da varmı dedi #kobe#beef#happyend Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et) Дек 18 2016 в 10:01 PST

Pourtant, Nusret Gokce n'a pas toujours été aussi populaire et admiré dans le monde. Adolescent, il a été obligé d'abandonner ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. Il était aide-boucher dans un petit café en Turquie.

Ailesiyle vakit geçirmeyen adam gercek bir adam degildir🔪 Фото опубликовано nusr_et (@nusr_et) Сен 13 2016 в 7:35 PDT

Peu à peu, Nusret Gokce a appris à « maîtriser » la viande et partage maintenant sa technique particulière avec les millions d'internautes qui n'hésitent pas à le parodier.

