Des burgers aux insectes (très) bientôt dans vos assiettes!

La consommation d'insectes ne sera bientôt plus chose exotique. Dès le printemps 2017, la société de la grande distribution Coop proposera en exclusivité sur le marché suisse des produits contenant des insectes, comme des burgers ou des boulettes de viande hachée.

​Le groupe profitera ainsi de la décision du Conseil fédéral suisse d'autoriser le commerce de certains insectes à titre de denrée alimentaire.

​Les chercheurs proposent en effet toujours de nouveaux procédés afin d'éviter une « crise de protéines ». Ils créent par exemple de la viande in vitro et des produits faits de gaz naturel ou alors s'apprêtent à utiliser comme aliment des larves d'abeilles.

En Suisse, les insectes n'étaient pas autorisés à la commercialisation jusqu'à présent comme denrées alimentaires. Mais en décembre dernier, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a autorisé le commerce de certains insectes dès le printemps 2017.

Les insectes représentent en effet une véritable source de protéines et ont une saveur raffinée. En collaboration avec la start-up Essento, Coop a donc développé la recherche sur les produits à base d'insectes.

