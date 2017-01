D’étonnantes colonnes lumineuses observées au Canada

Timmy Joe Elzinga, résident de la ville canadienne de North Bay, dans la province de l'Ontario, a capturé en vidéo des colonnes multicolores dans le ciel nocturne, un phénomène rare aussi appelé piliers lumineux.

Le Canadien, qui s'était réveillé pour calmer son fils de deux ans, est sorti de chez lui et a découvert un paysage fantastique. Il a filmé ce phénomène et publié par la suite une vidéo sur Youtube sous le titre « Faisceaux laser de l'espace? C'est quoi, c'est colonnes lumineuses? »

Ce n'est qu'après avoir cherché ce phénomène sur Google que M. Elzinga a compris qu'il avait vu des « colonnes lumineuses ».

« Certaines personnes disaient qu'elles étaient retouchées, mais je sais qu'elles sont réelles parce que j'ai un tas de photos floues qui n'ont pas réussi », a déclaré Elzinga.

L'apparition des colonnes lumineuses est causée par la réflexion vers l'observateur de la lumière par des cristaux de glace ayant des faces alignées horizontalement dans l'atmosphère.

