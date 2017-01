Une survivante du crash de Bichkek raconte

Baktygoul Koubatova, résidente du village de Datcha-Suu, a raconté comment les membres de sa famille ont frôlé la mort lors du crash de l'avion-cargo près de la capitale du Kirghizstan

« J'ouvre les yeux et vois la flamme de la fenêtre. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé quand le plafond a commencé à s'écrouler sur nous. J'ai couvert mon fils avec une couverture, et moi, je restais immobile. Ma fille dormait sur le canapé à côté », raconte Baktygoul en se remémorant ces moments d'horreur.

« Nous avons été sauvés par miracle. À un moment, tout a cessé de s'effondrer, et j'ai commencé à appeler son mari. Mon mari et un voisin nous ont retirés des décombres », déclare-t-elle indiquant qu'elle ne sait pas encore si ses voisins ont survécu.

« Quand nous sommes sortis dehors, tout était en flammes. Je suis encore sous le choc, je ne comprends pas comment nous avons survécu. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. »

Désormais, la famille de Baktygoul n'a plus de logement. La mairie de Bichkek a ouvert un point de collecte pour aider les victimes de l'accident, a annoncé son service de de presse.

Un avion-cargo Boeing 747 de la compagnie aérienne turque MyCargo Airlines en provenance de Hong Kong et à destination d'Istanbul s'est écrasé lundi matin non loin de Bichkek (capitale du Kirghizistan), dans le village de Datcha-Suu.

