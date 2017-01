Pour aider les éléphants, ils leur tricotent d’énormes pulls

Les éléphants pèsent plusieurs tonnes, mais cela ne signifie pas qu'ils sont à l'abri du froid en hiver. En prévision de la baisse des températures, l'équipe du refuge pour éléphants Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Centre, basé dans le nord de l'Inde, a invité les femmes d'un village voisin à tricoter des vêtements XXL pour les pachydermes.

​Il faut environ quatre semaines pour faire un chandail, ce qui n'est pas étonnant lorsqu'on sait que les éléphants sont les plus grands mammifères terrestres sur la planète. Pourtant, les volontaires cherchent à faire en sorte que les tricots soient non seulement chauds et confortables, mais également colorés, et même à la mode.

Made in India! Elephants at this Mathura sanctuary get jumbo jumpers to last the winter https://t.co/hA4crXuYII HT @amitabhk87 pic.twitter.com/isXbi2GGaV — Jeanette Rodrigues (@Darkwyr) 18 января 2017 г.

​« Il importe de garder nos éléphants protégés contre le froid intense pendant cet hiver extrême, car ils sont faibles et vulnérables après avoir souffert de tant d'abus et sont donc susceptibles d'attraper des maladies telles que la pneumonie », a déclaré Kartick Satyanarayan, cofondateur du centre. Le froid aggrave également leur arthrite, qui est un problème commun des éléphants sauvés.

Les 20 éléphants du refuge ont été rescapés après avoir été victimes de mauvais traitements dans des cirques, entre autres.

