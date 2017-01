En Irak, des activistes menacent de mort les femmes qui ne portent pas l'habit musulman

Les auteurs des menaces ont affiché sur les murs des écoles et des facultés les photos de jeunes filles en hidjabs qui ont été faites sans qu'elles le sachent. Leurs visages étaient masqués. À côté des photos, des inconnus ont écrit que, malgré le port du voile, il y avait de gros doutes sur l'honneur et à la dignité de ces jeunes filles.

Sur une page baptisée Basra sur les réseaux sociaux, des activistes inconnus exigent que les jeunes filles et les femmes portent des vêtements islamiques convenables, c'est-à-dire une longue robe et un hidjab. Cependant, il ne faut pas voiler le visage et les mains comme dans les pays du golfe Persique. Selon les exigences de ces inconnus, dans tout les lieux publics, elles doivent être habillées ainsi afin de ne pas exhiber leurs corps.

Une photo sans hidjab et elle devient l'ennemi numéro un en Arabie saoudite

Dans le cas contraire, les visages des personnes qui violent ces « règles » seront collés sur les corps des femmes dénudées par le biais de Photoshop, et de tels collages seront par la suite distribués aux alentours. Suite à cela, les parents de ces jeunes filles seront obligés de les tuer pour rétablir l'honneur de leurs familles.

L'administrateur de « Basra » a expliqué à ses abonnés qu'il s'était occupé de la question des vêtements décents en raison de ses sentiments patriotiques.

« La dernière décennie, les idées radicales se sont largement répandues dans le pays et, à cause de la faiblesse du pouvoir, elles s'y sont ancrées. Oui, les radicaux ont eu recours aux intimidations et aux meurtres, mais cela a apporté des résultats. »

Le Maroc interdit la burqa : réactions partagées

Selon l'administrateur, on peut régler ce problème notamment par le biais de menaces et de restrictions des libertés des habitants de l'Irak. Dans le même temps, il est d'avis que la Constitution ne doit pas violer les droits et la liberté des civils et imposer des interdictions religieuses.

Pourtant, ces « menaces patriotiques », qui prônent la morale citoyenne, appellent au meurtre de jeunes filles au nom de l'honneur de leur famille. Ce qui également saute aux yeux, c'est que l'auteur de ces publications fait beaucoup de fautes d'orthographe, ce qui pousse à se demander s'il est étranger ou tout simplement illettré…

