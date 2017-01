«Hipsters d’Erbil»: embellir l’image de l’Irak

Une trentaine de jeunes hommes d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, ont créé un mouvement de mode dans le but d'embellir l'image de leur pays et de procéder à une sorte de réforme sociale, rapportent les médias turcs.

Une photo publiée par From Erbil Kurdistan (@mr.erbil) le 23 Janv. 2017 à 5h26 PST

Intitulé « Mister Erbil », le mouvement s'est vite fait beaucoup d'adeptes sur les réseaux sociaux.

Comme le précise la BBC Türkçe, la tendance que promeuvent ces jeunes « gentlemen d'Erbil » rappelle la sous-culture hipster, populaire dans les pays occidentaux. Des costumes au pantalon étroit, des coiffures soigneusement arrangées et la barbe font la base du style des membres du premier club de gentlemen d'Erbil.

Une photo publiée par From Erbil Kurdistan (@mr.erbil) le 4 Janv. 2017 à 8h18 PST

Eux-mêmes, ils avouent que leur style conjugue les tendances actuelles avec les traditions culturelles régionales.

Une photo publiée par From Erbil Kurdistan (@mr.erbil) le 20 Mars 2016 à 11h12 PDT

Le groupe « Mister Erbil » se fixe pour objectif de familiariser le monde avec « la jeunesse kurde en quête d'un avenir meilleur, d'une vie libre et dans cette voie elle n'a pas peur de briser des stéréotypes enracinées dans la société ».

Une photo publiée par From Erbil Kurdistan (@mr.erbil) le 30 Août 2016 à 4h35 PDT

En outre, les jeunes hommes militent activement pour les droits des femmes. Chaque jeudi, ils publient sur les réseaux sociaux des histoires de femmes jouant un rôle actif dans la société.

